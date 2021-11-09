Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:10 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:10 AM IST
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श्रद्धांजलि
शहीद स्मारक : सामाजिक संगठनों का शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम शहीद स्मारक पर शाम 6 बजे से।
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दीप वितरण
नवदुर्गा मंदिर : नवदुर्गा मंदिर में दीप वितरण कार्यक्रम शाम सात बजे से।
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दीपोत्सव
जहरगिरि आश्रम : दीपोत्सव कार्यक्रम जहरगिरि आश्रम में शाम पांच बजे से।
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शहीद स्मारक : सामाजिक संगठनों का शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम शहीद स्मारक पर शाम 6 बजे से।
दीप वितरण
नवदुर्गा मंदिर : नवदुर्गा मंदिर में दीप वितरण कार्यक्रम शाम सात बजे से।
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दीपोत्सव
जहरगिरि आश्रम : दीपोत्सव कार्यक्रम जहरगिरि आश्रम में शाम पांच बजे से।