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Bhiwani News: सिटी में आज

Sun, 08 Nov 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:10 AM IST
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city events
श्रद्धांजलि
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शहीद स्मारक : सामाजिक संगठनों का शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम शहीद स्मारक पर शाम 6 बजे से।
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दीप वितरण



नवदुर्गा मंदिर : नवदुर्गा मंदिर में दीप वितरण कार्यक्रम शाम सात बजे से।

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दीपोत्सव
जहरगिरि आश्रम : दीपोत्सव कार्यक्रम जहरगिरि आश्रम में शाम पांच बजे से।
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