Bhiwani News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
सेमिनार
सीबीएलयू : ब्रेन पावर पर सीबीएलयू के सभागार में सेमिनार सुबह दस बजे।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
रक्तदान शिविर
सैनी धर्मशाला : रक्तदान शिविर का आयोजन सैनी धर्मशाला में सुबह दस बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
विज्ञापन
शिविर
लघु सचिवालय : डिजिटल जीवन प्रमाण मेगा शिविर का आयोजन लघु सचिवालय में सुबह दस बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
हवन
बीडी गुप्ता पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास की जयंती पर बीडी गुप्ता पार्क में हवन सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
सीबीएलयू : ब्रेन पावर पर सीबीएलयू के सभागार में सेमिनार सुबह दस बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
रक्तदान शिविर
सैनी धर्मशाला : रक्तदान शिविर का आयोजन सैनी धर्मशाला में सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
शिविर
लघु सचिवालय : डिजिटल जीवन प्रमाण मेगा शिविर का आयोजन लघु सचिवालय में सुबह दस बजे से।
हवन
बीडी गुप्ता पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास की जयंती पर बीडी गुप्ता पार्क में हवन सुबह दस बजे से।