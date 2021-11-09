Bhiwani News: सिटी में आज

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सीबीएलयू : ब्रेन पावर पर सीबीएलयू के सभागार में सेमिनार सुबह दस बजे।समाधान शिविरलघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।रक्तदान शिविरसैनी धर्मशाला : रक्तदान शिविर का आयोजन सैनी धर्मशाला में सुबह दस बजे से।शिविरलघु सचिवालय : डिजिटल जीवन प्रमाण मेगा शिविर का आयोजन लघु सचिवालय में सुबह दस बजे से।हवनबीडी गुप्ता पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास की जयंती पर बीडी गुप्ता पार्क में हवन सुबह दस बजे से।