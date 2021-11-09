Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:27 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:27 AM IST
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माल्यार्पण
पंडित नेकीराम पुस्तकालय : गांधी जयंती पर पंडित नेकीराम पुस्तकालय परिसर में माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : लिट्ल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से
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बैठक
नेहरू पार्क : बिजली पेंशनर्स की मासिक बैठक नेहरू पार्क में सुबह दस बजे।
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पंडित नेकीराम पुस्तकालय : गांधी जयंती पर पंडित नेकीराम पुस्तकालय परिसर में माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : लिट्ल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से
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बैठक
नेहरू पार्क : बिजली पेंशनर्स की मासिक बैठक नेहरू पार्क में सुबह दस बजे।