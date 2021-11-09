Bhiwani News: सिटी में आज

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पंडित नेकीराम पुस्तकालय : गांधी जयंती पर पंडित नेकीराम पुस्तकालय परिसर में माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।धार्मिकभागवत कथा : लिट्ल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे सेबैठकनेहरू पार्क : बिजली पेंशनर्स की मासिक बैठक नेहरू पार्क में सुबह दस बजे।