Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:25 AM IST
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पौध वितरण
नवदुर्गा मंदिर : पौध वितरण कार्यक्रम नवदुर्गा मंदिर में सुबह दस बजे।
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धार्मिक
कलश यात्रा : जूई में भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा सुबह दस बजे से।
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स्वाध्याय दिवस : जैन मुनी आश्रम में स्वाध्याय दिवस कार्यक्रम सुबह नौ बजे से।
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नवदुर्गा मंदिर : पौध वितरण कार्यक्रम नवदुर्गा मंदिर में सुबह दस बजे।
धार्मिक
कलश यात्रा : जूई में भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
स्वाध्याय दिवस : जैन मुनी आश्रम में स्वाध्याय दिवस कार्यक्रम सुबह नौ बजे से।