Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
रैली
अनाज मंडी : विकास संकल्प रैली बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में सुबह दस बजे।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
साइकिल यात्रा
साई खेल केंद्र : साइकिल यात्रा साई खेल केंद्र में सुबह दस बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
गायन स्पर्धा
वैश्य महाविद्यालय : राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
अनाज मंडी : विकास संकल्प रैली बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में सुबह दस बजे।
साइकिल यात्रा
साई खेल केंद्र : साइकिल यात्रा साई खेल केंद्र में सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
गायन स्पर्धा
वैश्य महाविद्यालय : राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।