Bhiwani News: सिटी में आज

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अनाज मंडी : विकास संकल्प रैली बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में सुबह दस बजे।साइकिल यात्रासाई खेल केंद्र : साइकिल यात्रा साई खेल केंद्र में सुबह दस बजे से।गायन स्पर्धावैश्य महाविद्यालय : राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।