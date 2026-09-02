Bhiwani News: सिटी में आज

विज्ञापन



संस्कृत संभाषण शिविर : संस्कृत महाविद्यालय में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

खेल



कुश्ती दंगल : गांव सैय में मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन सुबह 9 बजे से।

शिक्षा