Bhiwani News: सिटी में आज

विज्ञापन



कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।



-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

सांस्कृतिक

गायन स्पर्धा : वैश्य महाविद्यालय में राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा दोपहर 2 बजे से।

संगीत स्पर्धा : पंचायत भवन में मुकेश के मुरीद संगीत स्पर्धा दोपहर एक बजे से।

खेलकूद