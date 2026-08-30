Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
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खेलकूद
कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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सांस्कृतिक
गायन स्पर्धा : वैश्य महाविद्यालय में राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा दोपहर 2 बजे से।
संगीत स्पर्धा : पंचायत भवन में मुकेश के मुरीद संगीत स्पर्धा दोपहर एक बजे से।
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कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
सांस्कृतिक
गायन स्पर्धा : वैश्य महाविद्यालय में राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा दोपहर 2 बजे से।
संगीत स्पर्धा : पंचायत भवन में मुकेश के मुरीद संगीत स्पर्धा दोपहर एक बजे से।