सीबीएलयू : नए भवन निर्माण में 223 करोड़ रुपये प्री-ऑडिट के बाद किए गए भुगतान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:39 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:39 AM IST
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भिवानी। सीबीएलयू के 253 करोड़ के भवन निर्माण प्रोजेक्ट में वेबकॉस कंपनी को अग्रिम भुगतान को लेकर उठे ऑडिट विवाद में नया मोड़ आया है। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्री-ऑडिट के बाद कंपनी को अब तक 223 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है और 30 करोड़ बकाया है।
वित्त अधिकारी सीए ईशांक बुद्धिराजा ने कहा कि भुगतान में कोई अनियमितता नहीं हुई और एमओयू की शर्तों व नियमानुसार ही आंशिक अग्रिम राशि जारी की गई। सीबीएलयू के प्रेमनगर में नए भवन का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम वेबकॉस लिमिटेड के माध्यम से 2019 में शुरू हुआ था।
इस परियोजना में तीन खंड बनाए जाने हैं। पहले और दूसरे खंड का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि तीसरे का करीब 75 फीसदी काम पूरा हुआ है। वेबकॉस कंपनी को 182 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को लेकर ऑडिट में उठी आपत्तियों पर वित्त अधिकारी ने कहा कि एमओयू के तहत शुरुआती चरण में 20 फीसदी अग्रिम भुगतान प्री-ऑडिट के बाद किया गया था। खंड एक और दो के लिए 160 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी हरियाणा सरकार ने 3 अगस्त 2026 को दी थी।
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निर्माण पूरा होने के बाद अग्रिम राशि के समायोजन का मामला ऑडिट में भेजा जा चुका है। इन दोनों खंडों में कंपनी का दो करोड़ 36 लाख रुपये का अंतिम भुगतान अभी बाकी है। तीसरे खंड के लिए 93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी 15 अक्तूबर 2024 को मिली थी और इसमें करीब 70 फीसदी राशि कंपनी को दी जा चुकी है।
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वित्त अधिकारी सीए ईशांक बुद्धिराजा ने कहा कि भुगतान में कोई अनियमितता नहीं हुई और एमओयू की शर्तों व नियमानुसार ही आंशिक अग्रिम राशि जारी की गई। सीबीएलयू के प्रेमनगर में नए भवन का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम वेबकॉस लिमिटेड के माध्यम से 2019 में शुरू हुआ था।
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इस परियोजना में तीन खंड बनाए जाने हैं। पहले और दूसरे खंड का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि तीसरे का करीब 75 फीसदी काम पूरा हुआ है। वेबकॉस कंपनी को 182 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को लेकर ऑडिट में उठी आपत्तियों पर वित्त अधिकारी ने कहा कि एमओयू के तहत शुरुआती चरण में 20 फीसदी अग्रिम भुगतान प्री-ऑडिट के बाद किया गया था। खंड एक और दो के लिए 160 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी हरियाणा सरकार ने 3 अगस्त 2026 को दी थी।
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निर्माण पूरा होने के बाद अग्रिम राशि के समायोजन का मामला ऑडिट में भेजा जा चुका है। इन दोनों खंडों में कंपनी का दो करोड़ 36 लाख रुपये का अंतिम भुगतान अभी बाकी है। तीसरे खंड के लिए 93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी 15 अक्तूबर 2024 को मिली थी और इसमें करीब 70 फीसदी राशि कंपनी को दी जा चुकी है।