Bhiwani News: एचटेट की त्रुटियों को लेकर शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर एकजुट हुए अभ्यर्थी, सचिव ने तीन सप्ताह में समाधान का दिया भरोसा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चार और पांच जुलाई को प्रदेशभर में एचटेट-2025 की परीक्षा हुई थी। इसमें करीब तीन लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा परिणाम से पहले ही प्रश्नों और उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों की करीब सात हजार आपत्तियां बोर्ड के पास दर्ज कराई गई थीं। इनके समाधान को लेकर अभ्यर्थी लगातार बोर्ड मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।एचटेट की त्रुटियां दूर कर अभ्यर्थियों को लाभ देने की मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। बोर्ड सचिव ने अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर बातचीत की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि वे बार-बार के आश्वासनों से तंग आ चुके हैं। इसलिए इस बार लिखित में समाधान का भरोसा दिया जाए।लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर अभ्यर्थी शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर घेराव कर बैठ गए और महात्मा गांधी का पाठ पढ़ने लगे। उनका कहना था कि जब तक लिखित में समाधान का भरोसा नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि हर आपत्ति के लिए 100-100 रुपये देने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। उनका आरोप था कि शिक्षा बोर्ड हर बार गलत आंसर की जारी करता है। यहां तक कि 100 रुपये फीस भरने के बाद भी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रही है।अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस बार एचटेट में 20 से 30 सवाल गलत छपे थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों से सही उत्तर का सबूत देने के बावजूद उनके उत्तर सही नहीं माने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन बार-बार तारीख पर तारीख दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।वर्सन:::::तीन सप्ताह में सभी अभ्यार्थियों की समस्या का समाधान करेंगे। इसको लेकर हर विषय के विशेषज्ञ की कमेटी बनेगी। इन गलतियों से सीख लेंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों।- दीपक बाबूलाल करवा, सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।