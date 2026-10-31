Bhiwani News: भीम स्टेडियम की अब संवरेगी सूरत, सीएम ने 50 करोड़ देने का एलान किया

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भीम खेल स्टेडियम की स्थापना 1972 में हुई थी। उस समय यह प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम होता था। करीब दस एकड़ से अधिक भूमि पर बने इस स्टेडियम में 15 से 20 खेलों के मैदान हैं लेकिन सभी खेल मैदानों में न तो सामान है और न ही सुविधाएं। देश को द्रोणाचार्य, अर्जुन और भीम अवार्डी खिलाड़ी देने वाला स्टेडियम करीब डेढ़ दशक से खेल सुविधाओं की बाट जोह रहा था। संसाधन नहीं होने से करीब 1500 खिलाड़ियों को भारी समस्या से जूझना पड़ रहा था।सांसद ने 69 करोड़ 15 लाख रुपये का बजट मांगा थाभीम खेल स्टेडियम में आधुनिक खेल सुविधाओं के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र सौंपकर नवीनीकरण के लिए 69 करोड़ 15 लाख रुपये का बजट मांगा था। इसमें पैवेलियन के निर्माण पर 20 करोड़, बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 35 करोड़, स्विमिंग पूल निर्माण के लिए 2.15 करोड़, स्टेडियम परिसर में सीवर और पेयजल लाइन के लिए दो करोड़, खेल उपकरण एवं फर्नीचर के लिए पांच करोड़ तथा मौजूदा भवनों की मरम्मत, रखरखाव और बिजली संबंधी कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट मांगा था। मुख्यमंत्री ने सांसद की इस मांग पर भीम स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है।मेडिकल कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए ट्रॉमा सेंटर की सुविधा की मांगसांसद धर्मबीर सिंह ने केंद्रीय खेल मंत्री से चोटिल खिलाड़ियों के उपचार के लिए इंजरी सेंटर यानी ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की मांग की है। इसके लिए पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज में अलग से जगह मुहैया कराने की भी गुजारिश की है जहां खिलाड़ियों के लिए इंजरी सेंटर की व्यवस्था हो सके।भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं मिलें इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इस बजट से खिलाड़ियों के लिए हरसंभव आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इंजरी सेंटर और साई खेल प्राधिकरण का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। - चौधरी धर्मबीर सिंह, सांसद, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र