Bhiwani News: सर्विस स्टेशन पर बने कमरे में अवैध शराब बेचने का आरोपी काबू

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भिवानी। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना ने एक अक्तूबर को अवैध शराब बेचने के आरोप में संजय को गिरफ्तार किया। आरोपी सर्विस स्टेशन पर बने कमरे में बिना लाइसेंस देसी शराब बेच रहा था।पुलिस ने उसके कब्जे से 2 पेटी (24 बोतल) देसी शराब और 16 पव्वे बरामद किए। मुख्य सिपाही प्रदीप अपनी पुलिस टीम के साथ डिफेंस कॉलोनी भिवानी में गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली कि रोहतक रोड स्थित एक सर्विस स्टेशन में अवैध शराब बेची जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की।उन्होंने संजय निवासी निगाना, जिला रोहतक को गिरफ्तार किया। संजय हाल में डिफेंस कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से 24 बोतल देसी शराब और 16 पव्वे जब्त किए। आरोपी शराब रखने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि पुलिस टीम ने सर्विस स्टेशन के कमरे में छापा मारा। संजय को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब में 2 पेटी (24 बोतल) और 16 पव्वे देसी शराब शामिल थी। आरोपी के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।