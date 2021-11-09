Bhiwani News: बिजली निगम में अप्रेंटिसशिप के लिए 18 सितंबर तक करें आवेदन

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कार्यकारी अभियंता ने बताया कि लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन के 45, कोपा के नौ तथा स्टेनो अंग्रेजी एवं हिंदी पदों के लिए निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ फोटो, 10वीं, आईटीआई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, हरियाणा डोमिसाइल प्रमाणपत्र और बैंक कॉपी सहित अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करवानी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने अथवा आवेदन में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदन बिना नोटिस रद्द किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य होगा। वहीं यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर ली है, तो उसका किसी अन्य पद के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।