Bhiwani News: निगमकर्मियों पर लगाए जानबूझकर बिजली कटौती करने के आरोप

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बिजली बंद रहने से जनस्वास्थ्य विभाग और निजी ट्यूबवेलों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी। लोगों को दूर-दराज से पानी ढोकर लाना पड़ा जबकि कुछ जगहों पर टैंकरों से पानी मंगवाया गया। बिजली पर निर्भर निजी अस्पतालों का कामकाज भी प्रभावित हुआ और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं, बहल और आसपास के गांवों से काम के लिए आए लोगों को बिजली आधारित रोजगार ठप होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा।बुधवार रात से वीरवार तक बिजली गुल रहने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर निगम कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि वे निजीकरण के खिलाफ हैं और कर्मचारियों के साथ खड़े हैं लेकिन बिजली काटकर आमजन को परेशान करना शर्मनाक है। दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि बिजली किसी कर्मचारी ने नहीं काटी बल्कि बिजली घर में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई। हड़ताल में शामिल होने के कारण वे यूनियन से बाहर जाकर फॉल्ट ठीक नहीं कर सकते।बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से नाराज बहल एकता युवा संगठन के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में युवा योगेश शर्मा और रितेश लाखलान के नेतृत्व में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों ने हड़ताल के चलते बहल की बिजली काटी। युवाओं के अनुसार, कर्मचारियों ने रात 10 बजे हड़ताल शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था और करीब सवा 10 बजे बिजली गुल हो गई। इसके बाद पूरी रात कस्बे में अंधेरा रहा और वीरवार को पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो सकी।युवाओं ने एसडीएम मनोज दलाल और नायब तहसीलदार सुरजीत सिंह से मिलकर मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने बिजली निगम के एसडीओ ऋषभ से बात करने के बाद आश्वासन दिया कि भिवानी से तकनीशियन बुलाकर अगले दो घंटे में बिजली बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा।एसडीएम के आश्वासन के बाद युवाओं ने चेतावनी दी कि वीरवार को बिजली बहाल नहीं हुई तो वे लोगों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बहल बाजार बंद कर जाम लगाने और बिजली निगम कार्यालय को पूरी तरह बंद कर किसी को प्रवेश नहीं करने देने की चेतावनी दी। युवा रितेश लाखलान ने कहा कि वे बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े थे, लेकिन आमजन को परेशानी हुई तो वे निगम के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे।