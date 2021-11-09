Bhiwani News: ढिगावा मंडी में मार्केट कमेटी की बैठक, आढ़तियों को दिए दिशा-निर्देश

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ढिगावामंडी में मार्केट कमेटी की बैठक, बाजरा खरीद पर दिए दिशा-निर्देशढिगावामंडी। बाजरा खरीद सीजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एक बैठक हुई। यह बैठक ढिगावा के किसान रेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष संजय नेहरा और सचिव विवेक पंघाल ने इसकी अध्यक्षता की।सचिव विवेक पंघाल ने सभी आढ़तियों के साथ चर्चा की। उन्होंने खरीद से जुड़े सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पंघाल ने स्पष्ट किया कि मंडी में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर जोर दिया। आढ़तियों ने अध्यक्ष के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील की। उन्होंने बाजरा खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आग्रह किया।गुणवत्ता और किसानों के हितव्यापारियों से कहा गया कि इस बार बाजरे की गुणवत्ता उच्च है। किसान को उसकी फसल का सही मोल भाव मिलना चाहिए। किसानों से भी एक महत्वपूर्ण अपील की गई। उन्हें अपने वाहनों पर पंजीकृत नंबर लिखा हुआ रखने को कहा गया। इस अवसर पर आढ़ती मातुराम शर्मा, इन्द्र मतानी, रोशनलाल शर्मा, गोरधन, श्यामलाल, हरिसिंह और प्रवीण उपस्थित रहे।