फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   50,000 more votes recorded in Lok Sabha election vote count: MP JP

लोकसभा चुनाव की मतगणना में 50 हजार वोट बढ़े : सांसद जेपी

Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
50,000 more votes recorded in Lok Sabha election vote count: MP JP
चांग। गांव में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सांसद जयप्रकाश ने भाजपा पर कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाए।
विज्ञापन

सांसद ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में भी 50 हजार वोट बढ़े थे और एक ही प्लॉट पर 500 वोट दर्ज होने जैसे मामले सामने आए।
जयप्रकाश ने चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
कार्यक्रम में बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप नरवाल ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा सहित कई राज्यों में कथित वोट चोरी के जरिये सरकारें बनाई गई हैं। नरवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदान के बाद वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए थे।
विज्ञापन

उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम का जिक्र करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कथित अनियमितताओं को उजागर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अन्य राज्यों के चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता कथित वोट चोरी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed