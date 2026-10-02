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भिवानी: त्योहारी सीजन में 48 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए 135 अतिरिक्त डिब्बे, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

Fri, 02 Oct 2026 09:21 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 02 Oct 2026 09:21 AM IST
सार

भिवानी रूट की ट्रेन संख्या 14795/14796 भिवानी-कालका, 14705/14706 भिवानी-ढेहर का बालाजी और 14725/14726 भिवानी-मथुरा में तीन-तीन अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे।

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135 additional coaches increased in 48 pairs of trains in the festive season in Bhiwani
भिवानी के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन। - फोटो : संवाद

विस्तार
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त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 48 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी तौर पर 135 अतिरिक्त डिब्बे लगाए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की सूची के अनुसार रेवाड़ी-नारनौल-रींगस, हिसार-भिवानी-रेवाड़ी, भिवानी-चंडीगढ़ और हिसार-जयपुर रूट की ट्रेनों में यह बढ़ोतरी की गई है।

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रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 19611/19614 और 19613/19612 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में एक-एक द्वितीय शयनयान श्रेणी का अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाएगा। अजमेर-अमृतसर सेवा रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार होकर आगे जाती है। ट्रेन संख्या 14709/14710 हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ में भी चार साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। यह ट्रेन लोहारू होकर राजस्थान की ओर जाती है।
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भिवानी रूट की ट्रेन संख्या 14795/14796 भिवानी-कालका, 14705/14706 भिवानी-ढेहर का बालाजी और 14725/14726 भिवानी-मथुरा में तीन-तीन अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे।
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भिवानी-कालका ट्रेन रोहतक, गोहाना, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला होकर कालका जाती है। वहीं ट्रेन संख्या 14715/14716 हिसार-जयपुर-हिसार में चार साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे।


हिसार-जयपुर ट्रेन हिसार से हांसी, भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी होकर जयपुर जाती है। रेलवे की ओर से त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की गई है।

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