Ambala News: छत से गिरा युवक, 3 घंटे तक तड़पता रहा

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हादसे के बाद युवक करीब तीन घंटे तक तड़पता और दर्द से कराहता रहा, लेकिन परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी।रमेश ने बताया कि उसका भाई 35 वर्षीय मनीष शनिवार की रात खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर सोने चला गया था। शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब ढाई बजे वह अचानक छत से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और वह वहीं बेसुध होकर दर्द से तड़पने लगा।सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब परिजन सोकर उठे तो उन्होंने मनीष को घर के आंगन में जमीन पर घायल अवस्था में पड़े देखा। मनीष को कराहते देख परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से उसे अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया। रमेश ने बताया कि मनीष के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।