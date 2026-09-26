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Ambala News: तराई करने गए युवक की सीढ़ियों से गिरकर मौत

Sat, 26 Sep 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 26 Sep 2026 02:45 AM IST
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Youth dies after falling down stairs while going to water the concrete (curing).
अंबाला सिटी। शहर के हीरा नगर में बीती शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर की छत पर नए डाले गए लेंटर की तराई करने गए 25 वर्षीय युवक की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई।
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बताया जाता है कि मृतक के भाई की एक महीने बाद शादी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर वारिसों को सौंप दिया। युवक वीरवार शाम अपने घर की छत पर नए लेंटर में पानी डालने गया था।
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तराई करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने से उसका सिर सीढ़ियों से जा टकराया, जिससे वह नीचे गिर गया और घायल हो गया। घायल को उसके भाई सनी ने परिजन के साथ अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और कार्रवाई शुरू की। संवाद
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