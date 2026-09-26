Ambala News: तराई करने गए युवक की सीढ़ियों से गिरकर मौत

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बताया जाता है कि मृतक के भाई की एक महीने बाद शादी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर वारिसों को सौंप दिया। युवक वीरवार शाम अपने घर की छत पर नए लेंटर में पानी डालने गया था।तराई करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने से उसका सिर सीढ़ियों से जा टकराया, जिससे वह नीचे गिर गया और घायल हो गया। घायल को उसके भाई सनी ने परिजन के साथ अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और कार्रवाई शुरू की। संवाद