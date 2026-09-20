Ambala News: नौ साल पुराने स्कैनर के भरोसे एक्स-रे, बढ़ रहा इंतजार

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संदीप कुमारअंबाला। छावनी के नागरिक अस्पताल के आईपीडी ब्लॉक स्थित एक्स-रे कंसोल कक्ष परिसर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। नौ साल पुरानी स्कैनर मशीन, कर्मचारियों की किल्लत मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। टोकन सिस्टम न होने के कारण रोजाना दूर-दराज से आने वाले मरीजों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। वहीं मरीजों के कार्ड पकड़ने से लेकर आवाज लगाने तक का काम खुद रेडियोलॉजी अफसरों को करना पड़ रहा है।अस्पताल में रोजाना ओपीडी, इमरजेंसी और कैंसर पीड़ितों सहित लगभग 150 से ज्यादा मरीजों के एक्स-रे किए जाते हैं। आठ महीने पहले अस्पताल में एक नई फिक्स एक्स-रे मशीन और तीन पोर्टेबल मशीनें तो लगाई गईं, लेकिन एक्स-रे स्कैन करने वाला स्कैनर साल 2017 का लगा हुआ है। पुराना होने के कारण यह स्कैनर काफी धीमी गति से काम करता है।एक्स-रे करने के बाद उसे स्कैन कर ई-उपचार सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्टरों के सिस्टम पर भेजा जाता है। स्कैनर में तकनीकी खामी और धीमे काम के कारण रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाती, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। संवादस्टाफ की कमीअस्पताल में व्यवस्था संभालने के लिए कुल आठ रेडियोलॉजी अफसरों की जरूरत है, जबकि केवल तीन ही कार्यरत हैं। वहीं चार अटेंडेंट के स्थान पर मात्र एक महिला अटेंडेंट से काम चलाया जा रहा है। हालात यह है कि खुद रेडियोलॉजी अफसरों को ही । इसके अलावा, कोई महिला रेडियोलॉजी अफसर न होने के कारण महिला मरीजों के एक्स-रे के दौरान अटेंडेंट को साथ रखना पड़ता है। एक्स-रे रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड न होने से हर समय भीड़ जमा रहती है। भीड़ का फायदा उठाकर पूर्व में कई बार मरीजों के मोबाइल व कैश चोरी हो चुके हैं। रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी को लेकर आए दिन मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक होती रहती है।लोग बोले-फोटो: 38कलरहेडी निवासी सेमी ने बताया कि उन्होंने दो घंटे के इंतजार के बाद अपने कंधे का एक्स-रे करवाया था बड़ी मुश्किल से नंबर आया था अब वह एक्स-रे की रिपोर्ट के लिए काफी देर से इंतजार कर रही।फोटो: 39शहजादपुर निवासी जसप्रीत ने बताया कि उन्होंने अपनी छाती का एक्स-रे करवाना था वह घर से सुबह साढ़े आठ बजे निकली थी अब 12 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। बब्याल निवासी जसबीर सिंह ने बताया कि उनका सुबह एक्सीडेंट हो गया था डॉक्टर ने पैर का एक्स-रे लिखा है दो घंटे से पहले उन्होंने अपना कार्ड जमा करवाया था अभी तक नंबर नहीं आया जबकि एक बार स्टाफ से बहस भी हो चुकी है।