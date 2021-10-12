Ambala News: पाकिस्तानी आतंकी को भगोड़ा लिखने पर मांगी लिखित रिपोर्ट

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विशेष न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने मामले में संज्ञान लेने से पहले जांच एजेंसी से आठवें आरोपी पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी की स्थिति पर लिखित रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी।विशेष लोक अभियोजक से मांगी रिपोर्ट : अदालत ने इस बात पर गौर किया कि चार्जशीट में आठवें आरोपी शहजाद भट्टी को भगोड़ा दर्शाया गया है, जबकि कोष्ठक में यह भी लिखा है कि उसके खिलाफ 8 जुलाई 2026 को ओपन डेटेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए थे। अदालत ने एनआईए के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) को निर्देश दिया कि वे लिखित रिपोर्ट पेश कर यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में आरोपी को चार्जशीट में भगोड़ा लिखा है।