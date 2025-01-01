ब्रह्म ज्ञान और संयमित जीवनशैली से सार्थक होती है धार्मिक साधना : साध्वी भारती

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उन्होंने बताया कि इस माह में किए जाने वाले व्रत, उपवास, दीपदान और तुलसी पूजन केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। व्रत का उद्देश्य मन की चंचलता और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाना है जबकि जप और तप आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। उन्होंने दीप प्रज्वलन का संदेश देते हुए कहा कि दीपक भीतर के अज्ञान और अहंकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश जगाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि इन धार्मिक क्रियाओं की वास्तविक सार्थकता ब्रह्म ज्ञान और सद्गुरु की शरण से ही पूर्ण होती है। केवल बाहरी अनुष्ठान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जब मनुष्य ब्रह्म ज्ञान पाकर गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तभी उसकी साधना सार्थक बनती है। गुरु भक्ति का अर्थ उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारना है। अंत में सभी भक्तों ने विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना में भाग लिया।

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अंबाला सिटी। मॉडल टाउन स्थित दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान आश्रम में साप्ताहिक सत्संग व भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी भारती ने कहा कि सनातन परंपरा में कार्तिक मास को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है।