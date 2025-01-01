सच्ची श्रद्धा हो तो सतगुरु करते हैं कृपा : संत

समागम में डेरा बाबा लालदास कपालमोचन के गद्दीनशीन संत निर्मलदास विशेष रूप से पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। संत निर्मलदास ने नवजात को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धा से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती और गुरु घर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। यह सब रामकुमार व उनकी पत्नी की अटूट आस्था का ही फल है। उन्होंने कामना की कि बच्चा बड़ा होकर गुरु घर का सेवक बने और समाज में गुरु रविदास के संदेश को आगे बढ़ाए।