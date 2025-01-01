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सच्ची श्रद्धा हो तो सतगुरु करते हैं कृपा : संत

Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
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If there is sincere devotion, the true Guru bestows His grace: Saint
सत्संग में बच्चे को आशीर्वाद देते संत। स्वयं
बराड़ा। अधोया-थाना छप्पर रोड स्थित गांव मिल्क शेखां में रामकुमार के घर गुरु रविदास के सत्संग समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने पहुंचकर परिवार को बधाई दी।
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समागम में डेरा बाबा लालदास कपालमोचन के गद्दीनशीन संत निर्मलदास विशेष रूप से पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। संत निर्मलदास ने नवजात को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धा से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती और गुरु घर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। यह सब रामकुमार व उनकी पत्नी की अटूट आस्था का ही फल है। उन्होंने कामना की कि बच्चा बड़ा होकर गुरु घर का सेवक बने और समाज में गुरु रविदास के संदेश को आगे बढ़ाए।

सत्संग में बच्चे को आशीर्वाद देते संत। स्वयं

सत्संग में बच्चे को आशीर्वाद देते संत। स्वयं

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