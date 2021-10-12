Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Taking advantage of the crowd at the bus stand, someone snatched a gold chain from a woman's neck.

Ambala News: बस स्टैंड पर भीड़ का फायदा उठाकर महिला के गले से सोने की चेन झपटी

Mon, 16 Nov 2026 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Taking advantage of the crowd at the bus stand, someone snatched a gold chain from a woman's neck.
अंबाला। बस स्टैंड पर बद्दी (हिमाचल प्रदेश) जाने के लिए बस में चढ़ रही एक महिला के गले से अज्ञात युवक ने भीड़ का फायदा उठाकर सोने की चेन झपट ली। पड़ाव थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 304(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी रेनू त्यागी ने लाल कुर्ती चौकी पुलिस को शिकायत दी। इसमें बताया कि वे 10 नवंबर को पति मनोज त्यागी और बेटे के साथ मेरठ से ट्रेन के जरिये अंबाला छावनी पहुंची थीं। रात करीब 8:45 बजे जब वे बद्दी जाने वाली हिमाचल रोडवेज की बस में चढ़ रही थीं, तभी पीछे खड़े एक युवक ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस बीच आरोपी ने उनके गले से सोने की चेन खींच ली और भीड़ में ओझल हो गया।
विज्ञापन

बस में चढ़ने पर चेन गायब मिली। इस दाैरान पीछे खड़े चश्मदीद चंडीगढ़ निवासी कर्मजीत सिंह ने युवक को चेन ले जाते देखने की बात कही। उस समय कार्यालय बंद होने से सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी जा सकी थी। अब फुटेज खंगालने पर आरोपी ई-रिक्शा पर आता-जाता दिख रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed