Ambala News: विज ने की विकास के लिए 10 लाख देने की घोषणा

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मंत्री विज ने बताया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने श्रद्धालुओं को कच्चे गड्ढों में पूजा करते देखा था, तब उन्होंने यहां पक्का घाट बनवाने का वादा किया था।

अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपये देकर नगर परिषद के माध्यम से पक्का घाट तैयार करवाया गया है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने घाट के सुंदरीकरण और सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की। विज्ञापन

मंत्री विज ने कपड़े बदलने के लिए कमरे, शौचालय और पक्के स्टेज के निर्माण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपये और देने का एलान किया। मंत्री विज ने बताया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने श्रद्धालुओं को कच्चे गड्ढों में पूजा करते देखा था, तब उन्होंने यहां पक्का घाट बनवाने का वादा किया था।अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपये देकर नगर परिषद के माध्यम से पक्का घाट तैयार करवाया गया है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने घाट के सुंदरीकरण और सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की।मंत्री विज ने कपड़े बदलने के लिए कमरे, शौचालय और पक्के स्टेज के निर्माण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपये और देने का एलान किया।

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अंबाला। चंदपुरा में टांगरी नदी के किनारे पक्के छठ घाट पर मिथिलांचल नवयुवक सेवा समिति की ओर से छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केबिनेट मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंत्री अनिल विज ने कहा कि छठ पर्व प्रकृति को प्रणाम करने, उसकी पूजा और आराधना करने का एक पवित्र पर्व है।