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Ambala News: विज ने की विकास के लिए 10 लाख देने की घोषणा

Mon, 16 Nov 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:06 AM IST
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Vij announced a grant of 10 lakh for development.
चंदपुरा के छठ घाट पर लोगों से मिलते केबिनेट मंत्री अनिल विज। प्रवक्ता
अंबाला। चंदपुरा में टांगरी नदी के किनारे पक्के छठ घाट पर मिथिलांचल नवयुवक सेवा समिति की ओर से छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केबिनेट मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंत्री अनिल विज ने कहा कि छठ पर्व प्रकृति को प्रणाम करने, उसकी पूजा और आराधना करने का एक पवित्र पर्व है।
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मंत्री विज ने बताया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने श्रद्धालुओं को कच्चे गड्ढों में पूजा करते देखा था, तब उन्होंने यहां पक्का घाट बनवाने का वादा किया था।
अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपये देकर नगर परिषद के माध्यम से पक्का घाट तैयार करवाया गया है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने घाट के सुंदरीकरण और सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की।
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मंत्री विज ने कपड़े बदलने के लिए कमरे, शौचालय और पक्के स्टेज के निर्माण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपये और देने का एलान किया।

चंदपुरा के छठ घाट पर लोगों से मिलते केबिनेट मंत्री अनिल विज। प्रवक्ता

चंदपुरा के छठ घाट पर लोगों से मिलते केबिनेट मंत्री अनिल विज। प्रवक्ता

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