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Ambala News: चलती ट्रेन से उतरते समय बिगड़ा महिला का संतुलन, महिला सिपाही ने बचाया

Wed, 11 Nov 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:47 AM IST
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Woman loses her balance while alighting from a moving train; saved by a female constable.
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर आई विशेष ट्रेन में दरवाजे जाम करके खड़े यात्रियों क - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। त्योहारों और विशेष ट्रेनों के संचालन के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था की एक बेहद सराहनीय तस्वीर सामने आई है।
सरहिंद-सहरसा विशेष ट्रेन के अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंचते ही एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। चलती ट्रेन से नीचे उतरने के प्रयास में एक महिला यात्री अपने बच्चे सहित संतुलन खो बैठी। इससे वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाई में गिरने वाली थी।

ठीक उसी समय मौके पर तैनात आरपीएफ की महिला सिपाही ने तुरंत महिला को अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो ट्रेन के नीचे न आ जाए। इससे महिला व बच्चे दोनों की जान बच गई। घटना के बाद सहमी हुई महिला यात्री ने महिला आरपीएफ कर्मी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया।
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अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर आई विशेष ट्रेन में दरवाजे जाम करके खड़े यात्रियों क

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर आई विशेष ट्रेन में दरवाजे जाम करके खड़े यात्रियों क- फोटो : samvad

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