Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Trains are full... fares in private buses have doubled

Ambala News: ट्रेनें फुल... निजी बसों में किराया दोगुना

Wed, 11 Nov 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Trains are full... fares in private buses have doubled
अंबाला छावनी बस अड्डे पर खड़ी बिहार जाने वाली वातानुकूलित बसों में सवार होते यात्री। संवाद - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। छठ पर्व पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने घर जाने की चाह में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने और भीड़ के चलते कई ट्रेनें छोड़ने के बाद यात्रियों को निजी एसी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। घर पहुंचने की बेताबी में लोग दो हजार से ढाई हजार रुपये तक किराया चुकाकर सफर करने को मजबूर हैं जबकि ट्रेनों में यह किराया 300 से दो हजार तक लगता है।
वहीं, अंबाला डिपो की ओर से बिहार के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं होने से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। छावनी बस स्टैंड से रोजाना करीब 18 निजी एसी बसें बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो रही हैं। छठ पर्व को लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में महीनों पहले से सीटें फुल हैं। ऐसे में तत्काल टिकट और ट्रेन में जगह नहीं मिलने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है।
विज्ञापन

हरियाणा रोडवेज डिपो की एकमात्र बस लखनऊ तक संचालित होती है, जो प्रतिदिन दोपहर 3 बजे रवाना होती है। अंबाला से संचालित निजी एसी बसें बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को सीधे जोड़ रही हैं। इनमें बिहार के पटना, गया, मधुबनी और पूर्णिया सहित अन्य जिलों के लिए बसें उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

यातनाओं को सफर... पेज 2 पर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed