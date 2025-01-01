Ambala News: वार्षिक समारोह नवरंग में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक

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विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन दर्शन और समाज सुधार पर आधारित प्रभावशाली नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। इसके बाद विभिन्न धर्मों व त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, होली और दीपावली की छटा बिखेरती सांस्कृतिक प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाया। कव्वाली के माध्यम से भारत के गौरवशाली व्यक्तित्वों और विकसित भारत की पहचान का गुणगान किया गया। हौसलों से बदलती अपनी लकीरें विषय पर ऊर्जावान नृत्य ने देशभक्ति और आत्मविश्वास का संदेश दिया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण योग नृत्य रहा। इसमें नन्हे योगियों ने योगासनों व नृत्य मुद्राओं से योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानाचार्य डॉ. विकास कोहली ने कहा कि सांस्कृतिक व सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की अंतर्निहित प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।समारोह में कक्षा पहली व दूसरी के लगभग 350 विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 300 विद्यार्थियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया गया।