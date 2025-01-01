Ambala News: 21 फीट की अष्टधातु गदा का किया पूजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:44 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कंचन सेवा संस्थान, उदयपुर के प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई हनुमान गदा यात्रा श्री शिव कुटीर मंदिर परिसर में पहुंची। श्री हनुमान जी की 21 फीट विशाल अष्टधातु निर्मित पवित्र गदा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉ. स्वामी महामंडलेश्वर शिव चैतन्य जी महाराज की अध्यक्षता में पंडित सतीश शांडिल्य ने पूरे विधि-विधान के साथ गदा पूजन संपन्न कराया।
इस अवसर पर मंदिर कार्यकारिणी समिति, महिला मंडल और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह पावन गदा 3 नवंबर 2023 से बीते करीब 34 महीनों से देशभर के प्रमुख देवालयों का भ्रमण कर रही है। पूजन समारोह में मुख्य रूप से वंतराम धीमान, विनोद अग्रवाल, अजय जिंदल, विशाल सिंगला, जगबीर सिसोदिया, कमल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गदा पूजन के बाद पूरा मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।
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अंबाला। कंचन सेवा संस्थान, उदयपुर के प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई हनुमान गदा यात्रा श्री शिव कुटीर मंदिर परिसर में पहुंची। श्री हनुमान जी की 21 फीट विशाल अष्टधातु निर्मित पवित्र गदा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉ. स्वामी महामंडलेश्वर शिव चैतन्य जी महाराज की अध्यक्षता में पंडित सतीश शांडिल्य ने पूरे विधि-विधान के साथ गदा पूजन संपन्न कराया।
इस अवसर पर मंदिर कार्यकारिणी समिति, महिला मंडल और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह पावन गदा 3 नवंबर 2023 से बीते करीब 34 महीनों से देशभर के प्रमुख देवालयों का भ्रमण कर रही है। पूजन समारोह में मुख्य रूप से वंतराम धीमान, विनोद अग्रवाल, अजय जिंदल, विशाल सिंगला, जगबीर सिसोदिया, कमल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गदा पूजन के बाद पूरा मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।
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