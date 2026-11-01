Ambala News: एक्टिवा चोरी के मामले में दो युवक गिरफ्तार

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50 ग्राम हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस रिमांड परमुलाना। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए-मुलाना टीम ने 50 ग्राम हेरोइन के साथ मोहित उर्फ एलईडी (निवासी ग्वाल मण्डी, रामबाग रोड, छावनी) को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर थाना छावनी क्षेत्र में यह दबिश दी गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अदालत से रिमांड पर लेकर पुलिस तस्करी के इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों को खंगाल रही है। संवादगाड़ी की बैटरी चोरी के आरोप में आरोपी गिरफ्तारसाहा। थाना साहा पुलिस ने क्षेत्र के गांव खानपुर में गाड़ी की बैटरी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी मुख्य सिपाही राजेश कुमार ने बताया कि निर्मल सिंह (निवासी गांव सपेहड़ा, थाना महेशनगर) ने 30 अक्तूबर 2026 को बैटरी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेन्द्र (निवासी गांव लण्डी, थाना शाहबाद, कुरुक्षेत्र) को दबोच लिया और चोरीशुदा बैटरी बरामद कर ली। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संवादहेरोइन तस्करी मामले में दूसरा आरोपी पकड़ासाहा। एएनसी टीम ने थाना अंबाला शहर में दर्ज 8 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में एक अन्य संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने डेहा कॉलोनी की एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर सुमित कुमार (निवासी डेहा कॉलोनी) का नाम सामने आया था। एएनसी टीम प्रभारी उप निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 30 अक्तूबर को सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। संवाद