फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Car caught fire, roadways driver extinguished it

Ambala News: कार में लगी आग, रोडवेज चालक ने बुझाई

Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Car caught fire, roadways driver extinguished it
कालका चौक के पास कार में लगी आग को बुझाता रोडवेज चालक रविंद्र पाल सिंह। स्वयं - फोटो : doda news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। बलदेव नगर थाने के सामने कालका चौक से पहले कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में सवार युवक और आसपास खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे, तभी अंबाला डिपो के एक रोडवेज बस चालक ने अपनी सूझबूझ और फायर ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कार को पूरी तरह जलने से बचा लिया।
अंबाला डिपो के रोडवेज बस चालक रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि वह अपनी ड्यूटी के तहत अंबाला कैंट से सवारियां उतारने के बाद बस को वर्कशाप में डीजल डलवाने और कैश जमा करवाने ले जा रहे थे।
विज्ञापन

जब उनकी बस कालका चौक कट और बलदेव नगर थाने के सामने पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे खड़ी एक कार में भीषण आग लगी हुई है। कार में सवार युवक बुरी तरह घबराया हुआ था और लाचारी की हालत में अपनी गाड़ी को जलता हुआ देख रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक रविंद्र पाल ने बिना एक पल गंवाए अपनी बस को तुरंत सड़क किनारे रोका और बस में रखे अग्निशामक यंत्र को लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने यंत्र से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि यंत्र का पाउडर खत्म होने के बावजूद आग पूरी तरह नहीं बुझी। इसके बाद उन्होंने पास में पड़ी मिट्टी उठाकर आग पर डाली, जिससे आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed