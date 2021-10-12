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Ambala News: दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान निर्धारित

Sat, 07 Nov 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:24 AM IST
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Two locations designated for the sale of firecrackers during Diwali
अंबाला। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कनिका गोयल ने बताया कि उपमंडल स्तर पर दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान निर्धारित किए गए हैं। एसडी कॉलेज और दशहरा ग्राउंड में लगाए जाने वाले स्टॉलों से ही पटाखे खरीद सकेंगे। इनमें वे ही पटाखे बेच सकेंगे, जिन्हें प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किया गया है। बिना लाइसेंस या निर्धारित स्थानों से बाहर पटाखे बेचने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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