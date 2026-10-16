Ambala News: स्कूलों में शौचालय की सुविधा 99.8 फीसद, फिर भी 15 से 21 साल की 19.8 फीसद लड़कियां शिक्षा से बाहर

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ये आंकड़े शिक्षा व्यवस्था के सामने एक अहम सवाल खड़ा करते हैं कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में कौन-सी बाधाएं सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कक्षा 9 से 12 तक नामांकन अनुपात 79.5 प्रतिशत है।स्कूलों में सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा से बाहर लड़कियों का आंकड़ा शिक्षा तक पहुंच और पढ़ाई जारी रखने की स्थिति को अलग-अलग नजरिये से देखने की जरूरत बताता है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षा से बाहर लड़कियों ने किन कारणों से पढ़ाई छोड़ी है।महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के आंकड़े भी रिपोर्ट मेंयूथपावर रिपोर्ट में करनाल में महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी 31.3 प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों का हिस्सा 25.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। ये आंकड़े महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की स्थिति दर्शाते हैं। हालांकि, इनसे शिक्षा से बाहर लड़कियों और महिलाओं के रोजगार के बीच सीधे संबंध की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए अलग-अलग संकेतकों और संबंधित आबादी का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है।यूथपावर 2026 रिपोर्टयूथपावर 2026, फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की पहल है। इसमें युवाओं से जुड़े शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों के संकेतकों के आधार पर जिलों की स्थिति का आकलन किया जाता है। करनाल के ये आंकड़े शिक्षा से बाहर लड़कियों की स्थिति और उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाते हैं।यूथपावर सूचकांक में करनाल 11वें स्थान परयूथपावर 2026 की जिला रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं के अवसरों से जुड़े संयुक्त सूचकांक में करनाल को 100 में 52.8 अंक मिले हैं। हरियाणा के 22 जिलों में करनाल 11वें स्थान पर है। यह सूचकांक शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और युवाओं के लिए उपलब्ध आर्थिक अवसरों सहित विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। जिले की रैंकिंग युवाओं के अवसरों की समग्र स्थिति दर्शाती है, न कि केवल बेरोजगारी या कौशल प्रशिक्षण की स्थिति।अभी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। हमारे सभी शिक्षक मिलकर एडमिशन कराने पर पूरा ध्यान देते हैं।- रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी