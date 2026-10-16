Ambala News: दो बंद मकानों में सेंध, लाखों का सामान चोरी

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अंबाला। जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सामान व नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामले में पल्लेदार मोहल्ला निवासी गौरव जग्गी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 10 अक्तूबर को परिवार के साथ मोहाली स्थित दूसरे मकान पर गए थे। 15 अक्तूबर को जब वे लौटे, तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर से दो पानी की मोटरें, 5 पंखे, एसी, कूलर के पंखे, दो इनवर्टर, टोंटियां और बर्तन चोरी कर ले गए। वहीं, दूसरा मामला थाना बराड़ा क्षेत्र के अधोई गांव का है। गुरुग्राम में रहने वाले अमरजीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि 11 अक्तूबर को उनके भाई ने फोन पर घर का ताला टूटने की सूचना दी। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि अलमारी के लॉकर से करीब 7,500 रुपये की नकदी और एक पर्स गायब था। संवाद