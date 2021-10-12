Ambala News: सहकर्मी की हत्या के मामले में तीन बरी

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 29 जनवरी 2021 को अंबाला सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मिश्री लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह और उसका चचेरा भाई राम कुमार (मृतक) बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले थे। वे अंबाला के गांव बालना स्थित एक राइस मिल में ठेकेदार हीरा लाल के पास मजदूरी करते थे। 17 जनवरी 2021 को काम पूरा होने और भुगतान मिलने के बाद सभी मजदूर अपने गृह राज्य बिहार लौटने के लिए निकले थे।शिकायत के मुताबिक, सफर के दौरान राम कुमार आरोपी शिव कुमार, राम दुलार और धर्मेद्र के साथ था, लेकिन बाद में वह संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। इसके बाद 25 जनवरी 2021 को गांव बालना के पास एक नाले से राम कुमार का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। अभियोजन पक्ष इस बात की एक पुख्ता श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा जो केवल आरोपियों के अपराध की ओर इशारा करती हो।मुख्य गवाह के पलटने से कमजोर हुआ मामला : मुकदमे के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 13 गवाह पेश किए गए। सबसे अहम गवाह और शिकायतकर्ता मिश्री लाल अदालत में बयानों से मुकर गए और उन्हें होस्टाइल घोषित किया गया। गवाह ने अदालत में स्वीकार किया कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। संवाद