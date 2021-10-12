Ambala News: त्योहार पर पुलिस ने बढ़ाई गश्त, नाके बनाकर हो रही जांच

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त्योहारी सीजन में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस और थाना प्रभारियों को विशेष प्रबंध करने को कहा गया है ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी लावारिस वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या अपुष्ट खबरों को साझा करने से बचें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।बाजारों में बढ़ी गश्त और सादे कपड़ों में पुलिस तैनातदशहरा, दीपावली और भैयादूज जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते बाजारों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत वर्दी के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्त करने और रात्रि सुरक्षा की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।होटल, बस स्टैंड और लॉज की होगी गहन जांचसुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की ढिलाई से बचने के लिए जिलेभर के होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर गहन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए दिन-रात नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग की जा रही है, विशेषकर दोपहिया वाहनों और संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने वालों की बारीकी से जांच हो रही है। ब्यूरो