फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Swindled a businessman out of one lakh rupees by posing as a DAV College teacher.

Ambala News: डीएवी कॉलेज का अध्यापक बनकर व्यापारी से एक लाख रुपये ठगे

Wed, 26 Aug 2026 10:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:22 PM IST
विज्ञापन
Swindled a businessman out of one lakh rupees by posing as a DAV College teacher.
अंबाला सिटी। साइबर ठगों ने खुद को नन्यौला स्थित डीएवी कॉलेज का अध्यापक बताकर एक बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी से एक लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता पंजौला गांव निवासी जगदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी नन्यौला में जगदीप बिल्डिंग मैटेरियल के नाम से दुकान है।
विज्ञापन

20 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम बलबीर सिंह और खुद को डीएवी कॉलेज का अध्यापक बताया। ठग ने कॉलेज में बाउंड्री वॉल और लेंटर के लिए 80 कट्टे सीमेंट और रेत का आर्डर दिया। शुरुआत में कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य की तस्वीरें दिखाकर व्यापारी का विश्वास जीत लिया।
विज्ञापन

इसके बाद पेमेंट देने के नाम पर ठगों ने स्कैनर के जरिए पहले एक रुपया ट्रांसफर कर दोगुना (दो रुपये) वापस भेजे। इससे व्यापारी का भरोसा पक्का हो गया। इसके बाद झांसे में लेकर गूगल पे और पंजाब नेशनल बैंक के करंट अकाउंट में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। जब पैसे वापस नहीं आए और फोन स्विच ऑफ मिला, तो व्यापारी ने कॉलेज जाकर पता किया। वहां बलबीर सिंह नाम का कोई अध्यापक तैनात नहीं मिला। इसके बाद ठगी का अहसास होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed