Ambala News: दूध निकालने के बाद गाय छोड़ी तो पहली बार 11 हजार रुपये जुर्माना, तीसरी बार होगी प्राथमिकी

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल/जुंडला। दूध लेने के बाद गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों पर अब सख्ती की तैयारी है। गोसेवा आयोग के चेयरमैन रामचंद्र कांबोज ने कहा कि हरियाणा सरकार गोवंश संरक्षण के लिए जल्द कानून बनाने जा रही है। प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर पहली बार 11 हजार रुपये और दूसरी बार 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।तीसरी बार गोवंश को बेसहारा छोड़ने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान होगा। वे शुक्रवार को श्री कृष्ण गोपाल गोशाला जुंडला में पहुंचे थे। उनके साथ आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन गुप्ता और सदस्य सुरेंद्र संधू भी पहुंचे। गोशाला संचालक एवं गोसेवा में समर्पित स्वामी गोपाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया। आयोग की टीम ने गोशाला का निरीक्षण कर गोवंश के रखरखाव की जानकारी ली और गोवंश को गुड़ खिलाया।चेयरमैन ने कहा कि गोशालाओं में सामने आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। शेड, चारे और गोवंश के इलाज से जुड़ी जरूरतों पर भी सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।करनाल में 28 पंजीकृत और पांच अपंजीकृत गोशालाएंपशु विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि करनाल जिले में 28 पंजीकृत और पांच अपंजीकृत गोशालाएं हैं। इनमें कुल 19,979 गोवंश पल रहा है, जबकि 1,161 गोवंश अभी सड़कों पर है। कार्यक्रम में कांबोज समुदाय के लोगों ने चेयरमैन को गोमाता का स्वरूप भेंट किया। इस अवसर पर प्रधान राजेंद्र मोंगा, उपप्रधान बलबीर, संजय रोड, कृष्ण कांबोज, दीपक कांबोज, ओमप्रकाश सहित अन्य मौजूद रहे।