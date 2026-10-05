फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Sissala-Sisamore team became the winner in the open handball competition

Ambala News: ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता में सिसला-सिसमोर की टीम बनी विजेता

Mon, 05 Oct 2026 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:11 AM IST
विज्ञापन
Sissala-Sisamore team became the winner in the open handball competition
​मुख्याति​थि बॉ​क्सिंग कोच गुरमीत सिंह के साथ विजेता टीम के ​खिलाड़ी। कोच
खेल विभाग की ओर से चौधरी छोटूराम इंडोर स्टेडियम में दो दिवसीय ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन
विज्ञापन

- लड़कों के फाइनल में कैथल को 37-31 से हराया, लड़कियों में कैथल ने लितानी हिसार को 29-24 से दी मात
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत खेल विभाग की ओर से चौधरी छोटूराम इंडोर स्टेडियम में दो दिवसीय ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लड़कों के वर्ग में सिसला-सिसमोर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि कैथल की टीम दूसरे स्थान पर रही। लड़कियों के वर्ग में कैथल की टीम विजेता और लितानी हिसार की टीम उपविजेता रही। लड़कों के फाइनल मुकाबले में सिसला-सिसमोर की टीम ने कैथल की टीम को 37-31 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं लड़कियों के फाइनल में कैथल की टीम ने लितानी हिसार को 29-24 से मात देकर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में लड़कों की 14 और लड़कियों की 10 टीमों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से नशे से दूर रहकर खेलों और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। खेलों को लेकर अब लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है और अब युवाओं को अभिभावक भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि वे खेलों में अपना नाम कर सकें। प्रतियोगिता के साथ सेवा संकल्प अभियान के तहत नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और बच्चों को ‘नशे को ना, खेलों को हां’ का संकल्प दिलाया गया। करीब 300 बच्चों एवं खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान खिलाड़ियों को स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर हैंडबॉल कोच प्रशांत राय, जूडो कोच जोगिंदर, बॉक्सिंग कोच अमरजीत, मस्तराम, विक्रम, डीपीई संदीप, रजत मोर, भीम अवार्डी गुरमैल मौजूद रहे।
विज्ञापन

मुख्यातिथि बॉक्सिंग कोच गुरमीत सिंह के साथ विजेता टीम के खिलाड़ी। कोच

मुख्यातिथि बॉक्सिंग कोच गुरमीत सिंह के साथ विजेता टीम के खिलाड़ी। कोच

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed