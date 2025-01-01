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Ambala News: भाजपा कार्यालय घेरने पहुंचे कांग्रेस सांसद सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया

Thu, 03 Sep 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:55 AM IST
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Several leaders, including a Congress MP, were detained while attempting to lay siege to the BJP office.
भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में सेक्टर-17 स्थित भाजपा जिला कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बेरिकेडिंग कर रोक लिया। जब कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों ने बेरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व अंबाला लोकसभा सांसद व युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया ने किया।
इस दौरान पुलिस ने अंबाला सांसद वरुण मुलाना, यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित, पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी सहित कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की। करीब 45 मिनट बाद पुलिस ने हिरासत में लिए कांग्रेसियों को कुछ दूरी पर छोड़ दिया।
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यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि कांग्रेस लगातार युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की आवाज उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। वहीं, नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।
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कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे उठाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विरोध किया। कांग्रेस जिला शहरी प्रधान देवेंद्र सिंह और पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी ने भी सरकार पर जनविरोधी नीतियां थोपने व लागू करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी।

थाना सेक्टर-17 प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए कार्यकर्ताओं को करीब पौना घंटे बाद छोड़ दिया गया। इस दौरान ग्रामीण जिलाध्यक्ष नरपाल गुर्जर, शहरी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी, उमेश बुबका, दुष्यंत चौहान, महबूब गुर्जर, विक्रांत चौधरी, प्रबल जोशी, आर्यन गुर्जर, साहुल चौधरी, विशाल गानोला, अजय जोगी, आशु सैनी, विशु शर्मा, विनीत खरब, परमवीर जैन सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रवक्ता

भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रवक्ता

भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रवक्ता

भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रवक्ता

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