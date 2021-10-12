Ambala News: विकास कार्यों में अनियमितता पर गांव क्योड़क का सरपंच निलंबित

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कैथल। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की सिफारिश पर गांव क्योड़क के सरपंच जसबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सरपंच पर गांव में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोप हैं। जांच के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया गांव क्योड़क में हुए विकास कार्यों के संबंध में प्रशासन को शिकायतें मिली थीं। शिकायतों के आधार पर उन्होंने मामले की गहनता से जांच की। प्राथमिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद उन्होंने सरपंच जसबीर को सस्पेंड करने की सिफारिश उच्च अधिकारियों को भेजी थी। इस सिफारिश के आधार पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) कार्यालय की तरफ से आगामी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई और निलंबन के आदेश जारी किए गए। इस बारे में जब गांव क्योड़क के सरपंच जसबीर से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।सरपंच के निलंबन और जांच की स्थिति को लेकर जब जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितू लाठर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी मामले की पूरी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं बताया जा सकता।