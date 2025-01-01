Ambala News: सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के बाहर फूंका पुतला

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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 27वें दिन भी जारी रही। इस लंबी हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आंदोलनकारी कर्मचारियों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हरियाणा सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की।इस प्रदर्शन के दौरान कचरा उठाने या गाड़ियों को रोकने पर कोई विरोध या टकराव देखने को नहीं मिला। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सेवाराम बोहत ने आगामी रणनीतियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। इसी कारण आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सरकार की अनदेखी से कर्मचारियों में भारी रोष है। इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। यह आंदोलन अब और व्यापक रूप लेगा।आगामी आंदोलन की रूपरेखाआंदोलन को तेज करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। 3 सितंबर को कार्यालय कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल होगी। इस दिन दफ्तरों का काम पूरी तरह ठप रहेगा। इसके बाद 5 व 6 सितंबर को मंत्रियों के कैंप कार्यालयों का घेराव होगा। इन कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी किए जाएंगे।न्याय पंचायत का आयोजनआंदोलन के अगले चरण में न्याय पंचायतों का आयोजन होगा। 10 से 12 सितंबर तक जिला स्तर पर न्याय पंचायतें आयोजित की जाएंगी। अंत में 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय न्याय पंचायत होगी। इस राज्य स्तरीय पंचायत में सीधे मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की जाएगी।