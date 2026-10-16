फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Rs 6 lakh swindled under the pretext of a job in the Agriculture Department

Ambala News: कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर 6 लाख की ठगी

Fri, 16 Oct 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Rs 6 lakh swindled under the pretext of a job in the Agriculture Department
अंबाला सिटी। थाना बलदेव नगर क्षेत्र के अंतर्गत ठगों ने कृषि विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक विधवा महिला से 6 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पीड़िता को पंजाब कृषि विभाग का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पुलिस को दी गई शिकायत में धूलकोट गांव निवासी निर्मला देवी ने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है। उनके भाई के लड़के गांधी कुमार के जरिए उनकी पहचान यमुनानगर जिले के रादौर क्षेत्र के अलाहर गांव निवासी रविकांत से हुई थी। रविकांत ने उनके बेटे रमेश कुमार को केंद्र सरकार के एमईएस और बाद में कृषि विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया।
विज्ञापन

निर्मला देवी ने विधवा पेंशन के पैसों के साथ-साथ गांव में ब्याज पर पैसे उठाकर कुल 6 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। इसमें से 70,000 रुपये सीधे आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए जबकि शेष 5,30,000 रुपये नकद घर बुलाकर रविकांत और उसकी पत्नी को दिए गए। आरोपी रविकांत ने रमेश कुमार के नाम का कृषि विभाग, पंजाब का एक नियुक्ति पत्र लाकर थमा दिया। हालांकि आरोपी ने लेटर वापस ले लिया और कहा कि वह खुद फोन करके नौकरी पर बुला लेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जब पीड़िता ने पैसे मांगे, तो आरोपी रविकांत और उसकी पत्नी उमा ने इन्कार कर दिया। आरोपियों ने धमकी दी कि तुम्हें जो करना है कर लो, पुलिस या कोर्ट में चले जाओ, हम पैसे वापस नहीं देंगे। कार्यालय पुलिस अधीक्षक से प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बलदेव नगर में आपराधिक विश्वासघात 316(2) और धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच उप-निरीक्षक मुकेश चंद को सौंप दी है। जांच अधिकारी मुकेश चंद का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed