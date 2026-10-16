फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Children from Satyug Darshan Sangeet Kala Kendra won awards.

Ambala News: सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के बच्चों ने जीते पुरस्कार

Fri, 16 Oct 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Children from Satyug Darshan Sangeet Kala Kendra won awards.
छावनी के डीएवी हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विजेता सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की छात्र
अंबाला। छावनी के डीएवी हाई स्कूल में शहीद कैप्टन रमेश चंद्र शर्मा की स्मृति में वीरवार को अंतर विद्यालयीय कार्यक्रम शौर्य स्मरण 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र अंबाला कैंट के विद्यार्थियों ने अपनी देश भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को देशभक्ति के जोश से भर दिया, जिस पर मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने तालियों की गूंज के साथ उनकी मुक्त कंठ से सराहना की। अतिथियों ने सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की शिक्षण व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्थान बच्चों में कला, आत्मविश्वास और भारतीय संस्कृति के संस्कारों को सींचने का बेहतरीन कार्य कर रहा है। बच्चों की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed