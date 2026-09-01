Ambala News: प्रसूति विभाग के बाहर नाटक व पोस्टरों के जरिये गर्भवतियों को किया जागरूक

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अंबाला। कैंट के नागरिक अस्पताल के प्रसूति विभाग के बाहर सोमवार को स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर एक विशेष पहल देखने को मिली। महर्षि मार्कंडेश्वर एमएम अस्पताल एवं इंस्टीट्यूट मुलाना की टीम और नर्सिंग छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अस्पताल पहुंचीं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आमतौर पर अस्पतालों में मरीजों को दवाओं से उपचार और परामर्श दिया जाता है, लेकिन एमएम अस्पताल की टीम ने रचनात्मक तरीका अपनाते हुए नाटक व पोस्टरों का सहारा लिया।शिशु की देखभाल व नियमित जांच के साथ साफ-सफाई बारे बतायामेडिकल व नर्सिंग छात्रों ने अभिनय के जरिये महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद खान-पान, साफ-सफाई, नियमित जांच और शिशु की देखभाल में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रसूति विभाग के बाहर मौजूद मरीजों और उनके परिजनों ने इस नाटक को काफी सराहा। संस्थान की प्रिंसिपल डॉ. ज्योति सरीन, वाइस प्रिंसिपल डॉ. विनय कुमारी के दिशा-निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। इसमें एचओडी एवं एसोसिएट प्रो. सिमरजीत कौर, नर्सिंग ट्यूटर मिस रमनजीत कौर और क्लीनिकल व इवेंट इनचार्ज मिस मोनिका शर्मा की देखरेख में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक की प्रभावी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पीएमओ डॉ. पूजा पेंटल, नर्सिंग ऑफिसर महक व अन्य स्टाफ मौजूद रहा।