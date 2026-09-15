Ambala News: पटवारखाना तीन घंटे रहा बंद, बिना काम कराए लौटे लोग

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कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताले लटके हुए थे। बाहर बड़ी संख्या में लोग अपने कामों के लिए इंतजार कर रहे थे। दूर-दराज से आए लोग इंतकाल दर्ज कराने, जाति सत्यापन और निवास प्रमाण पत्र बनवाने आए थे। जमीन की फर्द निकलवाने जैसे जरूरी काम भी नहीं हो पाए। छावनी तहसील में कुल दस पटवारी तैनात हैं। इसके बावजूद तीन घंटे तक कोई भी पटवारी मौके पर मौजूद नहीं था। लोगों को बिना काम करवाए ही लौटना पड़ा।पटवारखाना बंद होने से कई लोग अपने जरूरी काम नहीं करवा पाए। इंतकाल दर्ज कराने के लिए आए लोगों को निराश लौटना पड़ा। जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए भी लोग भटकते रहे। जमीन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी ठप रहे। वहां काम के लिए आए लोगों के अनुसार, एक कर्मचारी ने बताया कि 17 सितंबर को सीएम का कार्यक्रम है, इस कारण कुछ पटवारी वहां गए हैं, वहीं कुछ कोर्ट में गए हुए हैं।फोटो: 15एक घंटा इंतजार कर लौटेधन्यौडा निवासी लज्जा राम ने बताया कि उन्हें अपनी जाति सत्यापन करानी थी इसके लिए वह पटवारखाने आए तो यहां पटवारी नहीं मिले एक घंटा इंतजार करने के बाद वह लौट गए।फोटो: 16लटक रहे तालेपूजा विहार निवासी वीके पांडे ने बताया कि उन्हें जमाबंदी लेनी थी इसके लिए वह पटवारखाने आए तो देखा कि यहां पर ताले लटक रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं वह भी इंतजार करने लगे।फोटो: 17एक घंटे से कर रहे इंतजारधनकौर निवासी फौजा सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन का इंतकाल लेना था लेकिन यहां पर कोई नही है वह एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं।फोटो: 18तीन साल से हो रहे परेशानमाता धनकौर निवासी धर्मपाल ने बताया कि उन्हाेंने इंतकाल लेना था और वह पिछले तीन साल से परेशान हो रहे है और कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक इंतकाल नहीं मिला।फोटो: 19दो घंटे तक करते रहे इंतजारमोहडा निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने इंतकाल लेना था लेकिन पटवारी गायब है वह दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं वह सुबह नौ बजे आए थे।फोटो: 20दो साल से नहीं ठीक हुआ नामकरधान निवासी अजैब सिंह ने बताया कि जमाबंदी में उनका नाम अंग्रेज सिंह पढ़ा हुआ है जोकि गलत है वह पिछले दो साल से नाम ठीक करवाने के लिए परेशान हो रहे है लेकिन जमाबंदी में उनका नाम ठीक नहीं हो रहा है।फोटो: 21तीन सप्ताह से हो रहे परेशानबब्याल निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने इंतकाल में नाम दर्ज करवाना था वह पिछले तीन सप्ताह से पटवारियों के पास आ रहे और परेशान हो रहे हैं। आज भी वह आए तो पटवारी नहीं मिले।