Ambala News: पोर्टल पर 28 तक अपडेट करना होगा मेधावी छात्रों का डाटा

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दिशा-निर्देश और शर्तेंवार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रत्येक सेक्शन/कक्षा से एक छात्र और एक छात्रा को इस छात्रवृत्ति के लिए चुना जाना है। विद्यार्थियों के पास बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इनके बिना पोर्टल पर नाम रिजेक्ट या डिसेबल हो जाएगा। यदि कोई पात्र छात्र डाटा अपलोड न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और कक्षा प्रभारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।30 सितंबर तक देना होगा प्रमाणपत्रसभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 30 सितंबर तक निदेशालय में यह प्रमाणपत्र जमा कराना होगा कि उनके जिले के शत-प्रतिशत स्कूलों द्वारा डाटा अपडेट कर दिया गया है।- राजीव गांधी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना के तहत मेधावी छात्रों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते कार्रवाई पूरी हो सके। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।ज्योति सभ्रवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी