Ambala News: पुलिसकर्मी पर हमला कर लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
अंबाला सिटी। अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर जेल पुल के नीचे से सादी वर्दी में गुजर रहे पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर मोबाइल और नकदी लूटने के मामले में सीआईए-1 और सीआईए नारायणगढ़ की संयुक्त टीम ने देवी नगर के पास से तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के डर से भाग रहा एक आरोपी बाइक फिसलने के कारण गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी टांग में फ्रैक्चर आया है।
सीआईए नारायणगढ़ की टीम ने खुफिया तंत्र की मदद से मुख्य आरोपी रजत कुमार (निवासी पटियाला) को पटियाला से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम और खुद पर वार करने का प्रयास किया। उसके कब्जे से एक छुरा बरामद हुआ है। वहीं, सीआईए-01 की टीम ने दूसरे आरोपी लब्बहु (निवासी पटियाला) को काबू किया।
पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उनका तीसरा साथी अंबाला में ही किसी अन्य वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने तीसरे आरोपी प्रिंस (निवासी पटियाला) की घेराबंदी की, तो उसने बाइक तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की। हड़बड़ी में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और प्रिंस की टांग में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। रविवार दोपहर को लगभग 2 बजे थाना बलदेव नगर क्षेत्र के अंतर्गत जेल पुल के नीचे बदमाशों ने वारदात की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीआईए नारायणगढ़ की टीम ने खुफिया तंत्र की मदद से मुख्य आरोपी रजत कुमार (निवासी पटियाला) को पटियाला से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम और खुद पर वार करने का प्रयास किया। उसके कब्जे से एक छुरा बरामद हुआ है। वहीं, सीआईए-01 की टीम ने दूसरे आरोपी लब्बहु (निवासी पटियाला) को काबू किया।
विज्ञापन
पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उनका तीसरा साथी अंबाला में ही किसी अन्य वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने तीसरे आरोपी प्रिंस (निवासी पटियाला) की घेराबंदी की, तो उसने बाइक तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की। हड़बड़ी में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और प्रिंस की टांग में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। रविवार दोपहर को लगभग 2 बजे थाना बलदेव नगर क्षेत्र के अंतर्गत जेल पुल के नीचे बदमाशों ने वारदात की थी।
विज्ञापन