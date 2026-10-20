Ambala News: सब्जी मंडी रोड पर सफाई कर्मचारियों ने बनाया डंपिंग प्वाइंट

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सब्जी मंडी रोड की निवासी सरवजीत कौर ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि उनके घर के ठीक सामने रोजाना भारी मात्रा में कूड़ा डाला जा रहा है। जब वे सफाई कर्मचारियों को यहां कचरा फेंकने से मना करती हैं, तो वे उनसे बदसलूकी और गाली-गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। सरवजीत का कहना है कि कचरे का ढेर बढ़ते-बढ़ते अब उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गया है, जिससे उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है।वहीं, एल्युमिनियम का काम करने वाले दुकानदार मनीष कुमार ने बताया कि कचरा फैलकर उनकी दुकान के मुख्य द्वार तक आ जाता है। जब उन्होंने सफाई कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग बेहद व्यस्त है। सुबह 5 बजे जब लोग सैर के लिए निकलते हैं, तो उन्हें तीव्र बदबू के कारण मुंह पर रुमाल या हाथ रखकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, सड़क पर फैले कूड़े के कारण कई बार सब्जी के ठेले तक अनियंत्रित होकर पलट चुके हैं। स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों को भी इस गंदगी और बदबू के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।कई प्रमुख कॉलोनियों को जोड़ता है मुख्य मार्गकॉलोनी वासियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यह कोई सामान्य गली नहीं, बल्कि शहर का एक प्रमुख संपर्क मार्ग है। यह सड़क न्यू शिवालिक कॉलोनी, शालीमार कॉलोनी, शिवालिक कॉलोनी, अशोक विहार, गणेश विहार, कमल विहार को आपस में जोड़ती है और यहां से रास्ता सीधा लुधियाना मार्ग पर भी निकलता है। इसके बावजूद प्रशासन और नगर निगम इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस डंपिंग पॉइंट को यहां से हटाने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।