Ambala News: राष्ट्रस्तरीय योग प्रतियोगिता में जिले की खिलाड़ियों ने जीते आठ पदक

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जगाधरी। जिले की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। भोपाल स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में हुई सीआईएससीई की राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में सेंट थॉमस स्कूल की योग टीम ने तीन स्वर्ण और पांच रजत सहित कुल आठ पदक अपने नाम किए। इसके साथ स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन एसजीएफआई के लिए किया गया है।प्रतियोगिता में अंडर-14 वर्ग के रिदमिक पेयर इवेंट में मनसीरत कौर और राधिका की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। अंडर-17 आयु वर्ग में वर्णिका ने आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। साथ ही ट्रेडिशनल इवेंट में उन्होंने रजत पदक भी हासिल किया। आर्टिस्टिक पेयर में उनकी जोड़ीदार जाह्ववी ने भी स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल का गौरव बढ़ाया। वहीं अंडर-19 आयु वर्ग के आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में हशमन कौर और पावनी सिंह की जोड़ी ने रजत पदक जीता।प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली जाह्ववी और वर्णिका का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के लिए भी हुआ है। इससे स्कूल की उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रतियोगिता के बाद स्कूल पहुंचने पर प्राचार्या डॉ. चंदना लाल ने खिलाड़ियों का स्वागत किया।