फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   One lakh 10 thousand rupees were cheated by becoming a friend

Ambala News: दोस्त बनकर एक लाख 10 हजार रुपये ठगे

Sun, 27 Sep 2026 03:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:05 AM IST
विज्ञापन
One lakh 10 thousand rupees were cheated by becoming a friend
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

- अमेरिका में रह रहा पड़ोसी बनकर भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट
अंबाला सिटी। जटवाड़ गांव, भागता पट्टी निवासी जशवंत सिंह से ठगों ने अमेरिका में रहने वाले उनके पड़ोसी प्रदीप सिंह की फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप आईडी बनाकर 1,10 लाख रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता जशवंत सिंह ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को उनके फेसबुक पर गांव के ही प्रदीप सिंह (जो वर्तमान में अमेरिका में रहता है) की डीपी (फोटो) लगी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जशवंत ने उसे अपना पड़ोसी समझकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई। ठग ने खुद को प्रदीप बताते हुए कहा कि वह भारत पैसे भेजना चाहता है और बैंक वाले इसकी पुष्टि करेंगे। इसके बाद आरोपी ने वेस्टर्न यूनियन की 10,40,600 लाख रुपये की एक फर्जी रसीद व्हाट्सएप पर भेजी।
विज्ञापन

विश्वास जीतने के लिए ठगों ने एक अन्य व्हाट्सएप नंबर से वॉयस कॉल कर खुद को एसबीआई मुंबई शाखा का अधिकारी बताया और कहा कि रकम खाते में आ गई है, जिसे 24 घंटे बाद निकाला जा सकता है। इसके तुरंत बाद ठग ने पीड़ित से कहा कि अमेरिका भेजने वाले एजेंट के 2,45,000 लाख रुपये तुरंत देने हैं, नहीं तो उसका वीजा रद्द हो जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। जशवंत ने मदद की नीयत से एजेंट के दिए गए नंबर पर संपर्क किया। एजेंट बने आरोपी ने दबाव बनाया, जिस पर जशवंत ने अपने यूको बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 1,10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोस्त को फोन किया तो ठगी का हुआ खुलासा
पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब जशवंत ने अपने एक दोस्त से बात की, तो उसे धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। पीड़ित ने जब अमेरिका में रह रहे पड़ोसी प्रदीप के पास फोन करके पूछताछ की, तो उसने किसी भी तरह की बातचीत या पैसे मांगने की बात से साफ इन्कार कर दिया। जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मामले में प्रयुक्त व्हाट्सएप नंबरों, यूपीआई आईडी और बैंक खातों को खंगाला जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed